Red 13:20 Decimomannu: intesa Regione-Aeronautica «È un progetto importante che darà un ruolo di primo piano alla Sardegna nel contesto internazionale in un settore strategico per il Paese», dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas







Nella foto: il presidente della Regione Christian Solinas Commenti DECIMOMANNU - «È un progetto importante che darà un ruolo di primo piano alla Sardegna nel contesto internazionale in un settore strategico per il Paese». Lo ha affermato il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas a margine della firma del protocollo d’intesa relativo alla fase attuativa del programma “International flight training school” tra la Regione e l’Aeronautica militare, che prevede la realizzazione di un centro di eccellenza avanzato di addestramento al volo nella base aerea di Decimomannu. Il documento è stato firmato ieri mattina (lunedì), a Villa Devoto, tra Solinas ed il sottocapo di Stato maggiore, generale Luca Goretti.Nella foto: il presidente della Regione Christian Solinas