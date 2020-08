Red 20:07 Venti di fuoco sull´Isola Oggi, sono stati venti gli incendi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, nove hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Loculi, Torpè, Terralba, Uri, Dolianova, Santu Lussurgiu, Aidomaggiore, Orgosolo e Siurgus Donigala



CAGLIARI – Oggi (mercoledì), sono stati venti gli incendi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, nove hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Loculi, Torpè, Terralba, Uri, Dolianova, Santu Lussurgiu, Aidomaggiore, Orgosolo e Siurgus Donigala.



Dalle prime ore del mattino, stanno intervenendo due Canadair (Can 14 e Can 08) e due elicotteri delle basi di Farcana e di Sorgono), sull'incendio attivo da ieri, nell'agro di Loculi, in località Sa nitta. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Orosei, coadiuvata dal personale eliportato di Farcana e di Sorgono, da tre squadre Forestas dei cantieri di Bitti, di Nuoro e di Siniscola e da due di volontari delle associazioni di Nuoro e di Ottana. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 8.28.



Alle 6, sono intervenuti un Canadair (Can 08) ed un elicottero proveniente dalla base di Farcana, per un incendio nelle campagne di Torpè, in località Sos Cuponeddos. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Lula, coadiuvata dal personale eliportato della base di Farcana, da quattro squadre Forestas dei cantieri di Lodè, di Torpè (Usiniva e Sa Dea)e di Bitti, una della Compagnia barracellare di Torpè ed una di volontari delle associazioni di Torpè. Le fiamme hanno percorso circa 6ettari di macchia degradata. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.13.



Attorno alle 12, è divampato un rogo nell'agro di Terralba, in località Strada 8 Est, dove sono intervenuti due elicotteri (Airbus helicopter As332L1 Super Puma-marche Oe-Xjp ed Ecureuil As350B3-marche I-Lmxn) provenienti dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Marrubiu, coadiuvata dal personale specializzato del Gruppo analisi uso del Fuoco) di Oristano e dal personale eliportato, da tre squadre Forestas dei cantieri di Mogoro e di Marrubiu, ed una dei Vigili del fuoco di Oristano. Le fiamme hanno percorso circa 3ettari di aree di agricole e cedui di eucaliptus. Le operazioni di spegnimento si sono concluse attorno alle 14.



Alle 12.30 circa, si è registrata la riaccensione dell'incendio nelle campagne di Uri, in località Marroso, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ittiri, coadiuvata dal personale eliportato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.15.



Attorno alle 13.20, si è sviluppato un rogo nell'agro di Dolianova, in località Mitza Is Istellas. E' intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Dolianova, coadiuvata dal personale specializzato del Gauf di Cagliari e dal personale eliportato, da due squadre Forestas del cantiere di Sinnai, una della Compagnia barracellare di Dolianova ed una di volontari delle associazione di Sinnai. L’incendio ha percorso circa 2ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.40 circa.



Alle 14.15 circa, per un incendio nelle campagne di Santu Lussurgiu, in località Cabonale, sono intervenuti tre elicotteri (Airbus helicopter As332L1 Super Puma-marche Oe-Xjp e due Ecureuil As350B3-marche I-Lmxn) provenienti dalle basi di Fenosu e di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Seneghe, coadiuvata dal personale specializzato del Gauf di Oristano e dal personale eliportato, da tre squadre Forestas dei cantieri di Abbasanta, di Seneghe e di Santu Lussurgiu, e tre delle Compagnie barracellari di Paulilatino, di Santu Lussorgiu e di Abbasanta. Le fiamme hanno percorso circa 20ettari di zone agricole e pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.20.



Attorno alle 17.20, per un rogo nell'agro di Aidomaggiore, in località Nuraghe Bolessene, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ghialarza, coadiuvata da personale eliportato, da due squadre Forestas dei cantieri di Abbasanta e di Sedilo, una della Compagnia barracellare di Norbello ed una dei Vigili del fuoco di Ghilarza. Le fiamme hanno percorso circa 2ettari di zone agricole e pascolo alberato. L'incendio è ancora attivo.



Alle 18 circa, si è verificata la riaccensione dell'incendio di sabato nelle campagne di Orgosolo, in località Mariane. E' intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Orgosolo, coadiuvata da personale eliportato. L'incendio è ancora attivo.



Attorno alle 18.20, per un rogo divampato nell'agro di Siurgus Donigala, in località Scala Marixedda, stanno intervenendo tre elicotteri dalle basi di Villasalto, di Pula e di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Senorbì, coadiuvata da personale eliportato. L'incendio è ancora attivo.