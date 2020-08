Incendi: sopralluogo di Lampis a Bonorva

video 3/8/2020 Fiamme nel Corso di Alghero. Donna al Pronto soccorso Per cause non ancora chiarite, questa sera, attorno alle 20, una bombola è andata a fuoco in un appartamento al terzo ed ultimo piano di una palazzina di Corso Carlo Alberto. Sul posto i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli e gli agenti della Polizia locale