Red 19:04 Impianti sportivi comunali: avviso pubblico ad Alghero Gestione impianti di calcio, di baseball e di tennis e calcetto: l´Amministrazione comunale affida la gestione gratuita a società sportive o associazioni senza scopo di lucro







«L’Amministrazione ha ritenuto opportuno avvalersi di questa facoltà di valorizzazione dei beni attraverso una forma speciale di partenariato con i soggetti del mondo dello sport», spiegano gli assessori comunali al Demanio Giovanna Caria ed allo Sport Maria Grazia Salaris. L’avviso è rivolto a tutte le associazioni e società sportive senza fini di lucro per la presentazione di proposte progettuali per la riqualificazione degli impianti. La gestione dell’impianto è gratuita e non è previsto alcun finanziamento/contributo da parte dell’Ente per la realizzazione del progetto presentato. In virtù della normativa di riferimento, la durata minima dell’affidamento delle gestione è di cinque anni, che possono essere implementati in ragione dell’entità degli investimenti sull’impianto per un periodo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per eseguire i lavori.



La proposta progettuale da parte delle associazioni dovrà essere accompagnata da un Piano di fattibilità economico finanziaria. Le proposte dovranno essere presentate secondo le modalità contenute nell’avviso pubblico presente sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero, nella sezione “Servizi al cittadino–bandi avvisi graduatorie”. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato a lunedì 7 settembre.



Nella foto: l'assessore comunale Maria Grazia Salaris Commenti ALGHERO - I campi di calcio di Sa Segada, di Maristella, il “San Marco” di Fertilia, il campo da baseball di Maria Pia ed i campi di tennis e calcetto di Via Tarragona possono essere assegnati in gestione gratuita dal Comune di Alghero. L’iniziativa è degli Assessorati al Demanio ed ai Servizi sociali. Si tratta di impianti sportivi affidati a terzi con contratti scaduti oppure prorogati, ma che da tempo hanno perso funzionalità ed alcuni di questi versano in condizioni strutturali e manutentive non ottimali, anche di rispetto della normativa vigente. Necessitano di interventi di riqualificazione, rigenerazione ed ammodernamento più o meno rilevanti affinché possano continuare a svolgere la funzione fisiologica per la quale sono stati realizzati.«L’Amministrazione ha ritenuto opportuno avvalersi di questa facoltà di valorizzazione dei beni attraverso una forma speciale di partenariato con i soggetti del mondo dello sport», spiegano gli assessori comunali al Demanio Giovanna Caria ed allo Sport Maria Grazia Salaris. L’avviso è rivolto a tutte le associazioni e società sportive senza fini di lucro per la presentazione di proposte progettuali per la riqualificazione degli impianti. La gestione dell’impianto è gratuita e non è previsto alcun finanziamento/contributo da parte dell’Ente per la realizzazione del progetto presentato. In virtù della normativa di riferimento, la durata minima dell’affidamento delle gestione è di cinque anni, che possono essere implementati in ragione dell’entità degli investimenti sull’impianto per un periodo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per eseguire i lavori.La proposta progettuale da parte delle associazioni dovrà essere accompagnata da un Piano di fattibilità economico finanziaria. Le proposte dovranno essere presentate secondo le modalità contenute nell’avviso pubblico presente sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero, nella sezione “Servizi al cittadino–bandi avvisi graduatorie”. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato a lunedì 7 settembre.Nella foto: l'assessore comunale Maria Grazia Salaris