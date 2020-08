Red 17:23 Quadri elettrici in fiamme: paura in Via Sicilia Oggi pomeriggio, tempestivo e spettacolare intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli. Fortunatamente, solo un grosso spavento per gli inquilini della palazzina



ALGHERO - Tempestivo e spettacolare intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, ad Alghero. Intorno alle 16 di oggi (sabato), l'intervento si è reso necessario per un incendio dei quadri elettrici di una palazzina di Via Sicilia.



Fortunatamente, il tutto si è risolto solo con un grosso spavento per gli inquilini. «Ringrazio i Vigili del fuoco per la tempestività e la loro professionalità», ha dichiarato l'amministratore del condominio.