Pescatori virtuosi griffati Amp Capo Caccia Ai pescatori che operano regolarmente all'interno dell'Area marina protetta Capo Caccia–Isola Piana sono stati consegnati galleggianti, targhette e bandierine per la corretta segnalazione delle attività di pesca







«La consegna dei segnalamenti favorirà anche le attività di vigilanza e di repressione della pesca illegale e la collaborazione con i pescatori è fondamentale per preservare, da un lato, lo stato della risorsa ittica, dall’altro, la redditività e la sopravvivenza delle attività della pesca artigianale che caratterizzano il patrimonio culturale e tradizionale di Alghero», ha dichiarato il direttore dell’Area marina Mariano Mariani. Inoltre, sono numerose le attività in corso di realizzazione e di progettazione che vedono coinvolti anche i competenti Assessorati all’Ambiente ed alle Attività produttive del Comune di Alghero. Dal 2019, i tecnici dell’Amp stanno monitorando lo stato della risorsa ittica attraverso l’analisi del pescato, grazie alla partecipazione di alcuni pescatori, che vengono sostenuti economicamente per l’impegno profuso. Per ridurre l’impatto dei rifiuti in mare, grazie al progetto in corso “A pesca del rifiuto”, finanziato dal programma europeo Po Feamp 2014-2020, i pescatori sono anche coinvolti attivamente nella segnalazione e recupero di rifiuti ed attrezzi da pesca abbandonati.



