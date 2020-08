Red 10:21 Libri: Luca Telese ad Alghero Domani sera, nel Giardino della Merenderia, è in programma un nuovo appuntamento con gli autori organizzato dalla libreria Il labirinto Mondadori di Alghero e dalla associazione Alghenegra per la stagione estiva 2020







Il noto volto del giornalismo televisivo, in compagnia di Elias Vacca e dell'ex calciatore Giuseppe Tomasini, presenterà il suo ultimo libro dedicato all'amore per la Sardegna, “Cuori rossoblu” (Solferino ed, 2020), gli anni della Sardegna ambiziosa e dei grandi sogni, la leggenda di Gigi Riva e lo scudetto impossibile del Cagliari. L'appuntamento è per le 21, nel Giardino della Merenderia, in Viale I maggio. L'ingresso è gratuito, ma è preferibile la prenotazione del posto.



