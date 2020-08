video Cor 11:17 Variazioni al bilancio: via libera in Aula



L´aula di via Columabno approva le variazioni al bilancio per svincolare i contribuiti a Secal, scuole, In house, spostamento posidonia e altre piccole partite. La seconda parte del consiglio in scena lunedì ad Alghero: immagini Commenti L´aula di via Columabno approva le variazioni al bilancio per svincolare i contribuiti a Secal, scuole, In house, spostamento posidonia e altre piccole partite. La seconda parte del consiglio in scena lunedì ad Alghero: immagini Guarda e condividi il video su Alguer.tv