Processo a Socrate al Nuraghe Palmavera

Piero Nuti propone, nello spettacolo da lui scritto e diretto, una delle sue più vibranti interpretazioni. Accanto al '2enne attore e regista, il giovane Elia Tedesco. I Dialoghi di Platone, dedicati al processo ed alla condanna a morte di Socrate, rappresentano un’alta e coinvolgente riflessione sul senso della giustizia, del dovere dell’uomo e della morte. Lo stesso Socrate, a colloquio con i suoi discepoli, nel momento estremo della condanna capitale, fornisce con le sue parole e con il suo comportamento la prova vivente di un'esistenza spesa a testimoniare il valore assoluto dell’obbedienza alle leggi, dell’amore per la patria, della religiosità della giustizia. Socrate va incontro alla morte con la consapevolezza di chi accetta il martirio come prova di altissima umanità, come testimonianza del senso più alto della giustizia: «giunta ormai l’ora di andare, io a morire, voi a vivere. Chi di noi vada a miglior sorte nessuno lo sa tranne Dio».



Il Nur, con la direzione artistica di Giuseppe Ligios, organizzato dal Teatro d’Inverno, in collaborazione con la Coop. Silt di Alghero, che cura la gestione del sito complesso archeologico Nuraghe Palmavera, si inserisce fra le iniziative del ricco cartellone di “Alghero, finalmente vacanza” promosso dal Comune di Alghero, con la Fondazione Alghero. Il festival è parte integrante del progetto “TxT, teatro per tutti”, promosso dal bando “Culture Lab” _ Por Fesr 2014-2020 della Regione autonoma della Sardegna e fa parte del “circuito virtuoso” di Intersezioni/rete di festival senza rete in collaborazione con FedItArt Sardegna. Il biglietto per il singolo spettacolo costa 5euro per gli adulti. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può contattare il Teatro d’Inverno, telefonando o inviando un messaggio Whattsapp al numero 388/5721808



