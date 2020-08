Red 8:17 Al via Dall´altra parte del mare Il festival prenderà il via martedì sera, in Piazza Olbia, nella borgata di Santa Maria La Palma, con “Il Passato davanti a noi. Santa Maria La Palma racconta le sue storie”, in collaborazione con l’Associazione Impegno Rurale







Una mostra delle tavole di Sergio Staino, due spettacoli di musica e teatro dedicati ad Aretha Franklin e Giorgio Gaber, tanti incontri con l'autore dedicati alla narrativa, ma anche momenti di riflessione sulla cultura e situazioni conviviali, davanti ad un calice di vino (allestite in collaborazione con le tenute Sella & Mosca), sono il nucleo del programma di un festival che ha iniziato a muovere i suoi passi a gennaio e che andrà avanti fino ad ottobre con tante attività che coinvolgeranno i ragazzi delle scuole. Il festival prenderà il via martedì 18 agosto, alle 21, in Piazza Olbia, nella borgata di Santa Maria La Palma, con “Il Passato davanti a noi. Santa Maria La Palma racconta le sue storie”, in collaborazione con l’Associazione Impegno Rurale. Commenti ALGHERO - Anche quest'anno, nonostante le difficoltà, le strade di Alghero, Santa Maria La Palma e Putifigari si popolano di libri scrittori e storie con il festival “Dall'altra parte del mare”, l'evento organizzato dall’Associazione Itinerandia, in collaborazione con la Libreria Cyrano e con il sostegno della Regione autonoma della Sardegna, delle Amministrazioni comunali di Alghero e Putifigari e della Fondazione Alghero. Un'edizione particolarmente partecipata in cui la letteratura si mescola con la musica, il teatro e le altre arti e che può contare sulla collaborazione con tanti altri festival regionali: “Florinas in giallo”, “Street books”, “Liccanias”, “Liquida” ed “Entula”.Una mostra delle tavole di Sergio Staino, due spettacoli di musica e teatro dedicati ad Aretha Franklin e Giorgio Gaber, tanti incontri con l'autore dedicati alla narrativa, ma anche momenti di riflessione sulla cultura e situazioni conviviali, davanti ad un calice di vino (allestite in collaborazione con le tenute Sella & Mosca), sono il nucleo del programma di un festival che ha iniziato a muovere i suoi passi a gennaio e che andrà avanti fino ad ottobre con tante attività che coinvolgeranno i ragazzi delle scuole. Il festival prenderà il via martedì 18 agosto, alle 21, in Piazza Olbia, nella borgata di Santa Maria La Palma, con “Il Passato davanti a noi. Santa Maria La Palma racconta le sue storie”, in collaborazione con l’Associazione Impegno Rurale.