Alghero: controlli su spiagge e punti di raccolta rifiuti

ALGHERO - Giornate di grande impegno per la Polizia locale e per la Compagnia Barracellare di Alghero. Lavoro su più fronti in questi giorni, spiagge, strade cittadine e strade dell'agro. In particolare nelle isole ecologiche, che in questi giorni sono duramente messe alla prova, non tanto per i quantitativi di rifiuti conferiti regolarmente, ma per i continui abbandoni sul suolo di ingombranti.



Continuano i controlli sulle spiagge, dove si controlla il rispetto dei divieti di calpestio del sistema dunale ed il rispetto del divieto di fumo in spiaggia. La presenza costante delle divise sta gradualmente portando a risultati non solo dal punto di vista repressivo, ma anche sulla sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente.



Diverse le sanzioni amministrative elevate, così come anche innumerevoli sono le ore di filmato, registrate da foto trappole o dalle telecamere presenti nei punti di raccolta dei rifiuti, al vaglio delle forze di controllo per individuare gli autori di gesti incivili. Intanto, a giorni verrà installata, in ogni punto di raccolta, la cartellonistica di sensibilizzazione, su richiesta anche di alcuni comitati di quartiere/borgata e programmata dal Settore Ambiente.