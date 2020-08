Cor 12:04 Nobento, Consiglio unanime ad Alghero Consiglio comunale di Alghero unanime chiede con forza di rivedere urgentemente le valutazioni assunte da Sfirs in merito alle progettualità dell´azienda algherese



Commenti ALGHERO - Impegno in Regione per rappresentare i benefici e le ricadute sul territorio dello sviluppo di Nobento Spa e del Polo Industriale di Alghero e chiedere con forza di rivedere urgentemente le valutazioni assunte da Sfirs in merito alle progettualità dell'azienda. Il Consiglio comunale di Alghero, unanime, unisce le forze senza distinzioni e tramite il Sindaco Mario Conoci, al quale, anche nel suo ruolo di consigliere del Consorzio Industriale Provinciale è rivolto l'impegno assunto con l’Ordine del Giorno approvato ieri pomeriggio, chiede alla Regione un intervento decisivo e risolutivo in merito alla vicenda della Nobento Spa. «Il progetto complessivo di 16,8 milioni di euro è inserito nella programmazione unitaria della Regione Sardegna Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese», programma di intervento 3. Preso atto – spiega l’Odg – che dagli articoli di stampa che attestano le recenti problematiche relative all’intervento da parte della Sfirs e appurato che Nobento Spa con sede ad Alghero, in zona industriale San Marco, è azienda leader italiana nel settore della produzione di serramenti ad elevata prestazione, specializzata sull’innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e manageriale. L’impresa algherese – evidenziano i consiglieri comunali di Alghero - impiega oggi circa 200 dipendenti, tra cui un’elevata componente è costituita da giovani under 35, più altre 200 unità impiegate nell’indotto. Gli obbiettivi di business inseriti nel progetto e nel piano industriale della Nobento assicurano occupazione per altre diverse centinaia di unità di personale. La strategia dell’impresa è orientata all’efficientamento produttivo anche dal punto di vista energetico. Lo sviluppo di Nobento, inserito nel piano industriale è volto a favorire la nascita in Alghero di un vero e proprio polo industriale e tecnologico, un nuovo distretto manufatturiero innovativo europeo. I benefici che scaturirebbero dal polo industriale con a capo Nobento spa nell'area di San Marco saranno innumerevoli, a cominciare dall'incremento di assunzioni, con nuove aziende che si insedieranno nella nostra area, generando altra occupazione. Tenuto conto – infine – che la Nobento Spa si è caratterizzata negli anni anche per la formazione ai dipendenti e agli studenti del territorio algherese, per arricchire competenze e skills dei giovani. Il Consiglio comunale supporta e dando quindi mandato al primo cittadino di Alghero “di chiedere con forza alla Sfirs di rivedere urgentemente le decisioni assunte in merito alle progettualità di Nobento; e alla Regione Sardegna un intervento incisivo e risolutivo».