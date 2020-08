Cor 21:00 Scoppiano i cestini, brutta immagine Basta l´immagine per capire quanta difficoltà incontri la città nel garantire un minimo di decoro. Ecco l´immagine scattata poco dopo la mezzanotte di sabato e inviata alla redazione del Quotidiano di Alghero



ALGHERO - Poco dopo la mezzanotte di ieri - sabato 15 agosto - ecco le condizioni disastrose dei cestini porta-rifiuti di una delle principali piazze della città di Alghero, Largo San Francesco («ma la stessa scena era possibile ammirarla in tutte le zone del centro storico»). Basta l'immagine per capire quanta difficoltà incontri la città nel garantire un minimo di decoro. Inutile perfino riportare i commenti allegati alla segnalazione inviata alla redazione del Quotidiano di Alghero. Così non va, ne vale per l'immagine turistica cittadina.