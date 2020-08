Fiamme nella pineta di Alghero

19:13 Barca in fiamme: paura in porto Sabato pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Baunei, con i colleghi della Stazione di Santa Maria Navarrese, sono intervenuti nel porto turistico perché una barca a vela, di proprietà di un cittadino britannico, per cause accidentali ha preso fuoco ed è rimasta fortemente danneggiato