Domenica c´è Brunori Sas ad Alghero

ALGHERO - L’anfiteatro “Ivan Graziani” ospiterà una delle attesissime date estive dello show che il 3 ottobre all’Arena di Verona celebrerà i 15 anni di carriera dell’artista. Brunori SAS torna sull’Isola con il suo “L’Albero delle Noci - Tour Estate 2025”: domenica 03 agosto (h 21.30) sul palco dell’anfiteatro “Ivan Graziani” di Alghero, ospite del festival Abbabula. Opening act affidato alla voce e alla sensibilità di Caterina Cropelli.



Il tour estivo, di scena fino al 23 agosto, è l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai classici che hanno segnato la carriera quindicennale di Dario Brunori, i brani contenuti nel suo ultimo lavoro in studio L’albero delle noci (Island Records), a partire dalla title track che ha conquistato tutti al 75esimo Festival di Sanremo e già certificata Disco d’Oro. L’evento è organizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili in collaborazione con Shining Production, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Alguer Summer festival e patrocinato dal MiC - Direzione Generale Spettacolo, dagli Assessorati alla Cultura e al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione Sardegna.



Si esibirà con lui la band “di sempre”: Simona Marrazzo voci, percussioni e solina; Stefano Amato violoncello, basso elettrico e mandola contralto; Dario Della Rossa piano, tastiere e sintetizzatori; Luigi Paese, tromba e flicorno; Gianluca Bennardo trombone, eufonio; Massimo Palermo batteria e percussioni; Mirko Onofrio voci, flauti, sax, vibrafono; Lucia Sagretti violino, voci, theremin. Uno show che mette al centro la musica, la complicità tra i musicisti e la sinergia tra gli strumenti: tutto è interamente suonato dal vivo, in omaggio alla musica nella sua essenza più pura, dove la dimensione live restituisce tutta l’autenticità delle esecuzioni, con le loro sporcature e imperfezioni.