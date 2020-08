A.B. 9:24 Baseball: un algherese convocato in Nazionale U14 Convocazione azzurra per un atleta delle Tigri baseball Alghero: George Greene, classe 2006, già campione d´Europa 2019 con l´Italia Under 12. Il raduno a Staranzano (in provincia di Gorizia) si concluderà giovedì







ALGHERO - Agosto mese di inizio dell'attività sportiva della Federazione italiana baseball, che da ieri (lunedì), ha ripreso l'attività con i raduni delle Nazionali giovanili Under 14 ed Under 15 in vista dei Campionati mondiali, in programma a novembre in Messico. E' notizia di questi giorni l'arrivo della convocazione azzurra per un atleta delle Tigri baseball Alghero: George Greene, classe 2006, campione d'Europa 2019 con l'Italia Under 12.Greene è convocato al raduno di Staranzano (in provincia di Gorizia) fino a giovedì 20 agosto. Notizia rende orgogliosi i componenti della società Tigri Floricoltura Dimarco, che in questi anni, con il "Progetto Alghero", in collaborazione con la Catalana, hanno reso possibile questo storico traguardo, con due convocati nelle Nazionali giovanili in una sola settimana, dopo Michele Enna in Under 12. «Gran parte del merito è di tutti i giocatori della squadra, i quali si stanno impegnando al massimo per ottenere come squadra, prestazioni di alto livello, supportati dal notevole lavoro professionale dei tecnici D'amico, Ocando e Villalobos», dichiara il presidente Salvatore Cherchi.A cornice del Progetto Alghero ci sono «i genitori di tutti i ragazzi del Settore giovanile, che con la loro passione e il tempo dedicato al mantenimento in ottimo stato dello splendido campo da gioco di Maria Pia, senza il quale non si potrebbe programmare la stagione agonistica al meglio delle proprie potenzialità, soprattutto adesso che nel periodo invernale ci apprestiamo ad un restyling della stessa struttura sportiva», chiosa il patron del sodalizio algherese, che ringrazia gli sponsor «per l'aiuto fornito in questi anni alla manutenzione del campo da gioco».Nella foto: George Greene