Red 7:07 Olbia: Ferragosto sicuro Per garantire ai vacanzieri di trascorrere in tutta sicurezza il Ferragosto, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno svolto ininterrotti servizi di controllo nell’area orientale del nord Sardegna. I servizi coordinati, predisposti dal Comando provinciale di Sassari per il fine settimana del 14-16 agosto, hanno visto alternarsi oltre cento militari nelle spiagge, nei locali pubblici e nelle principali rette viarie



OLBIA – Per garantire ai vacanzieri di trascorrere in tutta sicurezza il Ferragosto, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno svolto ininterrotti servizi di controllo nell’area orientale del nord Sardegna. I servizi coordinati, predisposti dal Comando provinciale di Sassari per il fine settimana del 14-16 agosto, hanno visto alternarsi oltre cento militari nelle spiagge, nei locali pubblici e nelle principali rette viarie.



L’obiettivo, vista la complessità del momento (l’aumento dei contagi da CoronaVirus soprattutto tra i giovanissimi) e la movida ferragostana, era quello di far rispettare le norme anti Covid-19, verificare eventuali assembramenti al di fuori del locali e contrastare l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti che spesso provocano incidenti stradali anche gravi. Sono stati eseguiti una settantina di posti di controllo, attivati nelle località interessate e lungo le principali arterie di comunicazione; sono stati sottoposti a controllo 210 veicoli e quasi 400 persone. Diverse le denunce in stato di libertà e le sanzioni per le più basilari norme comportamentali. Le verifiche si sono concentrate principalmente all’esterno delle discoteche della Costa Smeralda ed a ridosso delle spiagge e delle località di mare più rinomate, da Porto San Paolo a Porto Pollo, incluse La Maddalena e Caprera.



Nel corso del controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno denunciato un 21enne ed un 47enne per guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente ritiro della patente di guida; proceduto al controllo ed alla denuncia di un 49enne in possesso di una mazza di legno con cui ha minacciato i militari e di un 30enne svizzero in possesso di un machete di 90centimetri detenuto nella propria auto. A La Maddalena è stato segnalato all’autorità amministrativa un 31enne che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di marijuana per uso personale, mentre a Golfo Aranci i Carabinieri del posto hanno rinvenuto 4grammi di cannabis vicino ai locali sulla spiaggia di Cala Reale. I controlli coordinati effettuati sul territorio sono stati finalizzati a garantire la sicurezza degli utenti della strada, nonché degli avventori dei ristoranti e dei locali, garantendo il rispetto delle normative emanate dal Governo in giorni di festa molto movimentati.