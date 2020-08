Cor 13:00 Blue Air su Olbia per la summer 2021 Non solo Alghero e Cagliari. La compagnia con sede a Bucarest e base a Torino sbarca anche a Olbia per la summer 2021. Biglietti già in vendita sul network



summer 2021 la compagnia Blue Air sbarca anche nell'aeroporto Costa Smeralda di Olbia. Non solo Alghero (dove i rumeni sono operativi col volo annuale da Caselle) e Cagliari dunque (operazioni al via da settembre). Blue Air andrà così a coprire tutti e tre gli scali sardi, aumentando decisamente il numero di tratte sull'isola rispetto al 2020. Biglietti già in vendita sul network. Commenti OLBIA - Olbia-Torino: I voli saranno due volte alla settimana nelle giornate di martedì e venerdì.