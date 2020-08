Red 19:08 Elezioni Senato: il Centrodestra presenta Doria Domani mattina, nella sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari, si terrà la presentazione-conferenza stampa del candidato del Centrodestra Carlo Doria, in vista delle Elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel Collegio del Nord Sardegna







Nella foto: Carlo Doria Commenti SASSARI – Domani, sabato 22 agosto, alle 10.30, nella sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari, si terrà la presentazione-conferenza stampa del candidato del Centrodestra Carlo Doria, in vista delle Elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel Collegio del Nord Sardegna che si terranno domenica 20 e lunedì 21 settembre. «Le prossime Elezioni suppletive per il Senato rappresentano un importante appuntamento, e tutto il Centrodestra è determinato nel voler portare a casa un risultato positivo. Un successo che non sarà solo di una coalizione politica, ma di tutto un territorio della Sardegna che intende riscattarsi sul piano economico e sociale», dichiara Doria.«Nei prossimi giorni, avvieremo confronti con tutte le categorie produttive e sociali del territorio, con le rappresentanze dei lavoratori e delle imprese, con il mondo accademico e, ovviamente, con tutti i cittadini che vorranno contribuire, con idee e progetti, ad una battaglia che non rappresenta solo un test elettorale fine a se stesso, ma vuole tradursi in opposizione concreta e costruttiva ad un Governo nazionale che si sta dimostrando insensibile alle aspettative dei sardi», spiega il candidato. All’evento, saranno presenti i coordinatori regionali delle formazioni politiche di Centrodestra, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, l’amministratore straordinario della Provincia di Sassari Pietrino Fois, i parlamentari, consiglieri e assessori regionali di Centrodestra, nonché sindaci e amministratori locali del Collegio Nord Sardegna.Nella foto: Carlo Doria