Red 7:12 La Festa del gusto a Tortolì La kermesse dedicata allo street food nazionale e internazionale ha preso il via giovedì sera in sicurezza: rigorose misure per il rispetto della normativa anti-Covid fino alla conclusione, in programma domani







Una kermesse, questa edizione in tono più soft, che si è voluta inserire comunque nel calendario eventi con l’obiettivo di tentare di animare la cittadina, ma in sicurezza. Una manifestazione capace di incuriosire e di attrarre visitatori e che al contempo permette di fare da volano per tutte le attività presenti nel centro tortoliese. Un evento ha visto ieri sera, all’Anfiteatro Caritas, la Pastorale del turismo, il concerto di Suor Cristina (vincitrice della seconda edizione di “The Voice”) e la Notte marinara ad Arbatax. La manifestazione si è spostata per questioni di sicurezza attorno alla scuola elementare di Via Monsignor Virgilio, con gli stand divisi in due aree transennate e a ingresso contingentato nel piazzale del parcheggio multipiano e nel campo da basket della scuola.



Termoscanner per misurare la temperatura all’ingresso, telecamere a infrarossi per il conteggio delle persone, obbligo di indossare la mascherina e del distanziamento di sicurezza di almeno un metro. I tavoli vengono assegnati con i segnaposti per rispettare le distanze. La prima serata si è svolta ordinatamente, con il personale a vigilare sul corretto rispetto delle prescrizioni sotto il controllo della Polizia municipale e delle Forze dell’ordine. Il Viale Monsignor Virgilio, giovedì sera isola pedonale, viene chiuso al traffico fino a Via Sarcidano, dalle 20 all’1, per l’intero week-end, per evitare assembramenti e permettere la passeggiata con il giusto distanziamento. Commenti TORTOLI' - Ha preso il via giovedì sera la “Festa del gusto” a Tortolì. La manifestazione dedicata al cibo di strada per il terzo anno in città, orchestrata da Invitas, quest'anno segue rigorosamente le attuali misure sanitarie per il contenimento del Covid-19. Infatti, l’evento, che si terrà fino a domani, domenica 23 agosto, segue un preciso piano sicurezza, si svolge con precise restrizioni rispetto agli anni precedenti e con ingressi fortemente contingentati.Una kermesse, questa edizione in tono più soft, che si è voluta inserire comunque nel calendario eventi con l’obiettivo di tentare di animare la cittadina, ma in sicurezza. Una manifestazione capace di incuriosire e di attrarre visitatori e che al contempo permette di fare da volano per tutte le attività presenti nel centro tortoliese. Un evento ha visto ieri sera, all’Anfiteatro Caritas, la Pastorale del turismo, il concerto di Suor Cristina (vincitrice della seconda edizione di “The Voice”) e la Notte marinara ad Arbatax. La manifestazione si è spostata per questioni di sicurezza attorno alla scuola elementare di Via Monsignor Virgilio, con gli stand divisi in due aree transennate e a ingresso contingentato nel piazzale del parcheggio multipiano e nel campo da basket della scuola.Termoscanner per misurare la temperatura all’ingresso, telecamere a infrarossi per il conteggio delle persone, obbligo di indossare la mascherina e del distanziamento di sicurezza di almeno un metro. I tavoli vengono assegnati con i segnaposti per rispettare le distanze. La prima serata si è svolta ordinatamente, con il personale a vigilare sul corretto rispetto delle prescrizioni sotto il controllo della Polizia municipale e delle Forze dell’ordine. Il Viale Monsignor Virgilio, giovedì sera isola pedonale, viene chiuso al traffico fino a Via Sarcidano, dalle 20 all’1, per l’intero week-end, per evitare assembramenti e permettere la passeggiata con il giusto distanziamento.