Avventura a lieto fine per due velisti francesi

BOSA - Era la notte di mercoledì quando una coppia di velisti francesi ha contattato la Sala operativa della Guardia costiera di Bosa per chiedere soccorso causa avaria al motore mentre si trovava a 3miglia nautiche al largo di Porto Alabe. Immediato l’intervento della Capitaneria di porto, cui ha prestato assistenza anche un mezzo privato, e che si è concluso con l’arrivo nel porto fluviale di Bosa dell’imbarcazione.



Da accertamenti effettuati dai militari, era però emerso che il porto di provenienza della coppia era Port Mahon, nell’isola di Maiorca; pertanto, in esito a quanto disposto dal Ministero della Salute relativamente a tutte le unità in arrivo nei porti italiani che nei quattordici giorni precedenti si siano trovate in Spagna, Malta, Grecia e Croazia, i due francesi sono stati sottoposti ad isolamento fiduciario ed a tampone eseguito dall’Ats di Oristano, in collaborazione con il dirigente medico dell’ospedale di Bosa Madeddu. Nell’attesa degli esiti degli esami, i velisti, a bordo della propria imbarcazione ormeggiata nella nautica Pinna nel Fiume Temo, hanno scrupolosamente rispettato l’isolamento fiduciario.



Ieri pomeriggio (sabato), sono pervenuti gli esiti, fortunatamente negativi, dei tamponi, pertanto la coppia è libera di muoversi per il territorio nazionale e ha deciso di permanere qualche giorno a Bosa, in attesa dell’arrivo dei figli. Oggi, il sindaco di Bosa Piero Franco Casula, con il comandante della locale Capitaneria di Porto ed al gestore della nautica Pinna, si sono recati all’ormeggio della barca a vela per salutare i protagonisti della vicenda, ringraziarli per il senso di responsabilità dimostrato e per augurare una piacevole prosecuzione del loro soggiorno in Sardegna auspicando un ritorno nelle coste sarde anche per le prossime stagioni.