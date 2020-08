Red 19:46 Alghero-Dublino: si parte Domenica, è stato inaugurato il volo dell´Aer Lingus, posticipato per due volte a causa dell´emergenza Covid. Le precedenti partenze erano state fissate per il 24 giugno e per il 22 luglio. Il volo è assicurato il mercoledì e la domenica, fino al 30 settembre







