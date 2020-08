Red 20:08 Doria sul Covid, «atto criminale» Il candidato alle Elezioni suplettive per il Senato del Movimento 5 stelle Lorenzo Corda attacca senza mezze misure il suo “competitor” del Centrodestra Carlo Doria, che aveva detto: «va bene la prudenza, ma ora non esageriamo». Interviene sull´argomento anche il deputato Mario Perantoni, che si dice «sconcertato»







La dichiarazione è del candidato del Movimento 5 stelle Lorenzo Corda, che commenta così la prima uscita ufficiale del suo “competitor” del Centrodestra Carlo Doria, che sabato ha detto: «Il Covid? Va bene la prudenza, ma ora non esageriamo. E soprattutto non trasformiamolo nel paravento di tutte le carenze romane». «L'Italia, le università, l’intero comparto della ricerca sono attivi ed in prima linea per la ricerca di un vaccino, di test più rapidi e attendibili, nel promuovere una campagna di prevenzione con l'uso dei dispositivi adeguati, nel curare senza ripercussioni i pazienti contagiati – insiste Corda - La chiusura delle discoteche è stata per questo imposta dal Governo nazionale al governatore Solinas che con l’ordinanza n.38 del 11 agosto ne aveva garantito la riapertura. Ciò ha determinato l'aumento del numero di casi positivi che si sono registrati, in particolare, durante la movida notturna. Chiudere le discoteche è un atto dovuto, necessario onde evitare assembramenti che inneschino altri focolai. Non dimentichiamo che il settore produttivo turistico è in piena operatività pur se a fronte di un gigantesco sforzo messo in campo per rispettare le procedure Anti-Covid. Infine, se rappresentanti della movida colti da effetti senili rivolgono l’attenzione ad altri ambienti, stiano pur certi che sapremmo esserne riconoscenti», conclude il pentastellato, rivolgendosi in modo non troppo velato alle esternazioni di Flavio Briatore.



