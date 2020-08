A.B. 20:13 Basket: la Mercede riparte Il raduno si è svolto venerdì, al PalaCorbia, sotto la guida di coach Manuela Monticelli. In questi giorni, le ragazze, seguiti dall´assistent coach Francesco De Rosa, stanno svolgendo la preparazione atletica nella pineta di Maria Pia ad Alghero. Dalla prossima settimana, verranno alternate le le sedute atletiche alle sedute tecniche in palestra







In questi giorni, le ragazze, seguiti dall'assistent coach Francesco De Rosa, stanno svolgendo la preparazione atletica nella pineta di Maria Pia ad Alghero. Dalla prossima settimana, verranno alternate le le sedute atletiche alle sedute tecniche in palestra.



Il roster è quasi al completo: mancano solo le macedoni Ivona Kozhobasiovska e Tijana Mitreva, in attesa del visto per il rientro in Sardegna, e la bulgara Asia Kaleva, ancora impegnata con il raduno della Nazionale. Nei prossimi giorni, verranno definite alcune trattative riguardanti il Settore giovanile e il rinnovo delle sponsorizzazioni per la prossima stagione. Commenti ALGHERO - Dopo cinque mesi dallo stop per il Covid-19, le ragazze della Mercede basket Alghero hanno ripreso l'attività sportiva. Il raduno si è svolto venerdì, al PalaCorbia, sotto la guida di coach Manuela Monticelli, che anche per quest'anno guiderà la formazione che parteciperà al campionato regionale di serie B femminile, oltre ai campionati giovanili di categoria Under 20, Under 18 e Under 16.In questi giorni, le ragazze, seguiti dall'assistent coach Francesco De Rosa, stanno svolgendo la preparazione atletica nella pineta di Maria Pia ad Alghero. Dalla prossima settimana, verranno alternate le le sedute atletiche alle sedute tecniche in palestra.Il roster è quasi al completo: mancano solo le macedoni Ivona Kozhobasiovska e Tijana Mitreva, in attesa del visto per il rientro in Sardegna, e la bulgara Asia Kaleva, ancora impegnata con il raduno della Nazionale. Nei prossimi giorni, verranno definite alcune trattative riguardanti il Settore giovanile e il rinnovo delle sponsorizzazioni per la prossima stagione.