E´ algherese l´eroe di Orosei La scorsa settimana, il 28enne Alessandro Spissu, fresco di brevetto Fin, ha salvato un bimbo di due anni che ha rischiato di annegare in una piscina del resort "Marina Beach"



ALGHERO - «Erano le 18.20, poco prima della chiusura della piscina, alcune persone mi hanno chiamato, perchè un bimbo era svenuto in acqua per un principio d'annegamento. Il padre lo ha messo sul bordo della piscina. Ho fatto le manovre che ci hanno insegnato quando abbiamo preso il brevetto di salvamento Fin, quindi la Rcp e, con l'aiuto del padre, lo abbiamo rianimato. Poi l'ho affidato alle cure del personale medico del 118, giunto con l'ambulanza».



A raccontare l'avventura, fortunatamente a lieto fine, è Alessandro Spissu, 28enne algherese alla sua prima stagione da bagnino nel resort “Marina Beach” di Orosei. Il bimbo è stato ricoverato per un giorno in osservazione e poi è potuto tornare a casa con i genitori, che hanno ovviamente ringraziato il ragazzo algherese.



«Ho solo fatto il mio dovere», dichiara Spissu, che ha seguito le lezioni e conseguito il brevetto di salvamento sotto le ali protettive del coordinatore regionale Lorenzo Zicconi. Bravo Alessandro.



Nella foto: Alessandro Spissu