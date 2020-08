Cor 10:46 «Conoci alimenta pettegolezzi e panico» Opposizioni di Alghero contro la «strategia del silenzio» praticata dalla massima autorità sanitaria locale, ossia il sindaco, che evita puntualmente di comunicare i dati territoriali sull´andamento Covid



covid in città, quanti tamponi sono stati effettuati, quanti isolamenti domiciliari e se vi siano stati ricoveri.

Oggi, per esempio, apprendiamo da un quotidiano online che vi sono casi di Covid nel consorzio Piscina Salida a Capocaccia. Il comunicato del consorzio citato dai giornali è del 24 agosto, cioè di 4 giorni fa. In questo tempo nessuna comunicazione è arrivata ai cittadini da parte della massima autorità sanitaria cittadina, il sindaco Conoci».



I consiglieri comunali di Alghero Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Beniamino Pirisi e Valdo Di Nolfo incalzano ancora una volta il sindaco Mario Conoci sulla diffusione del Covid nel territorio.



«Ancora una volta siamo costretti a osservare questa strategia del silenzio da parte del sindaco di Alghero, che con la negata comunicazione ai cittadini finisce solo per alimentare pettegolezzi e panico. Il non informare equivale a disinformare, e soprattutto non trasmettendo le comunicazioni come fanno i suoi colleghi sindaci, anche di piccoli comuni, mette a repentaglio la salute dei cittadini. È una situazione che va avanti dall’inizio dell’emergenza Covid e che non è ammissibile: il sindaco deve informare i cittadini e il Consiglio Comunale, tutti i giorni, comunicare dati reali e non nascondere o minimizzare, a suo piacimento» concludono amareggiati e preoccupati i consiglieri. Commenti ALGHERO - «Ora basta! Il sindaco comunichi in modo puntuale e sistematico quanti sono i positiviin città, quanti tamponi sono stati effettuati, quanti isolamenti domiciliari e se vi siano stati ricoveri.Oggi, per esempio, apprendiamo da un quotidiano online che vi sono casi di Covid nel consorzio Piscina Salida a Capocaccia. Il comunicato del consorzio citato dai giornali è del 24 agosto, cioè di 4 giorni fa. In questo tempo nessuna comunicazione è arrivata ai cittadini da parte della massima autorità sanitaria cittadina, il sindaco Conoci».I consiglieri comunali di Alghero Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Beniamino Pirisi e Valdo Di Nolfo incalzano ancora una volta il sindaco Mario Conoci sulla diffusione delnel territorio.«Ancora una volta siamo costretti a osservare questa strategia del silenzio da parte del sindaco di Alghero, che con la negata comunicazione ai cittadini finisce solo per alimentare pettegolezzi e panico. Il non informare equivale a disinformare, e soprattutto non trasmettendo le comunicazioni come fanno i suoi colleghi sindaci, anche di piccoli comuni, mette a repentaglio la salute dei cittadini. È una situazione che va avanti dall’inizio dell’emergenza Covid e che non è ammissibile: il sindaco deve informare i cittadini e il Consiglio Comunale, tutti i giorni, comunicare dati reali e non nascondere o minimizzare, a suo piacimento» concludono amareggiati e preoccupati i consiglieri.