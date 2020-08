27/8/2020 Elezioni supplettive, straordinaria occasione Il destino dell´alleanza tra Pd e M5stelle non può certo dipendere da questo primo test elettorale, ma in gioco c´è comunque una posta molto alta. L´esito positivo contribuirebbe a rafforzare la Maggioranza e, di conseguenza, l´azione di governo in un momento in cui la seconda ondata pandemica sembra bussare alle nostre porte