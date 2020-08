Red 20:01 Incendi: tre Canadair e sette elicotteri su Loiri Oggi, trentuno roghi hanno ferito la Sardegna. Di questi, cinque hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale nelle campagne di Paulilatino (due), di Muros, di Olbia e di Loiri Porto San Paolo, dove i mezzi di soccorso stanno lottando contro le fiamme in questi minuti



CAGLIARI – Oggi (sabato), trentuno incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, cinque hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale nelle campagne di Paulilatino (due), di Muros, di Olbia e di Loiri Porto San Paolo.



Il rogo pił corposo, di interfaccia, č divampato nelle campagne di Loiri Porto San Paolo, in localitą Zappalli, frazione La Sarra, dove stanno intervenendo tre Canadair e sette elicotteri (sei leggeri e il SuperPuma) provenienti dalle basi di Farcana, di Fenosu, di Limbara di Alą dei sardi, di Anela, di San Cosimo e di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Padru, coadiuvata dal personale eliportato e decine di squadre della macchina operativa antincendio regionale. L’incendio č tuttora in corso e si compone di diversi fronti attivi. Disposta in via precauzionale l'evacuazione di una ventina di abitazioni.



Il secondo incendio č divampato nell'agro di Paulilatino, in localitą Putzu Torru, dove sono intervenuti un Canadair da Olbia e tre elicotteri (due leggeri e il SuperPuma) provenienti dalle basi di Fenosu e di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ghilarza, coadiuvata dal personale eliportato e dal personale del nucleo Gauf di Oristano, da quattro squadre di Forestas dei cantieri di Paulilatino, di Abbasanta, di Santu Lussurgiu e di Zeddiani, quattro della Compagnia barracellare di Paulilatino, di Santu Lussurgiu, di Abbasanta e di Norbello, una dei Vigili del fuoco di Ghilarza e una di volontari dell'associazione Soc.Sardegna Centrale di Oristano. Le fiamme hanno percorso circa 15ettari di sughereta e pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.40.



Il terzo rogo si č registrato nelle campagne di Muros, in localitą Case Fiori, dove sono intervenuti un Canadair proveniente da Paulilatino e due elicotteri provenienti dalla base di Anela e di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ploaghe, coadiuvata dal personale eliportato, da quattro squadre di Forestas dei cantieri di Sassari, di Ploaghe, di Osilo e di Ittiri, tre della Compagnia barracellare di Ossi, di Usini e di Muros, una dei Vigili del fuoco di Sassari e una di volontari delle associazioni di Usini. Le fiamme hanno percorso circa 20-25ettari di pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.50.



Il quarto incendio si č sviluppato nell'agro di Olbia, in localitą Avromannu, dove sono intervenuti due Canadair e tre elicotteri provenienti dalle basi di Limbara, di Alą dei sardi e di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Olbia, coadiuvata dal personale eliportato, e da due squadre di Forestas dei cantieri di Olbia. L’incendio ha percorso circa 2ettari di macchia evoluta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.15.



Il quinto rogo si č sviluppato nell'agro di Paulilatino, in localitą Santa Caterina, dove č intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ghilarza, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra di Forestas dei cantieri di Zeddiani, tre della Compagnia barracellare di Abbasanta, di Norbello e di Paulilatino. Le fiamme hanno percorso circa un ettaro di pascolo alberato a sughera. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.35.



Nella foto: il rogo di Loiri Porto San Paolo