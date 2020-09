Red 15:11 Tempio tradizione e futuro si presenta In programma domani sera, la presentazione della Lista civica che supporta la candidatura a sindaco di Tempio Pausania di Giannetto Addis. Presenti anche i sedici candidati che compongono la lista







TEMPIO PAUSANIA – Domani, mercoledì 2 settembre, la Lista civica "Tempio tradizione e futuro" presenterà la rosa dei suoi candidati per le Elezioni amministrative in programma domenica 25 e lunedì 26 ottobre. Alla presentazione, saranno presenti il candidato sindaco Giannetto Addis e i sedici candidati facenti parte della lista.La presentazione, riservata alla stampa, avverrà alle 18, nella sede dell'Issr Istituto euromediterraneo, in Viale Don Luigi Sturzo 41. Nel rispetto delle regole legate all'emergenza Covid-19, gli organizzatori richiedono l'uso delle mascherine e il rispetto delle distanze.Nella foto: il candidato sindaco Giannetto Addis