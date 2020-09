Red 13:13 Test Medicina: interrogazione urgente di Cappellacci «Il Governo tuteli i diritti di chi non può partecipare, perchè è in quarantena», chiede il deputato sardo di Forza Italia Ugo Cappellacci, in un’interrogazione a risposta immediata insieme alla presidente del gruppo Mariastella Gelmini







«La data fissata – evidenzia Cappellacci - si inserisce in una fase in cui restano in vigore numerose disposizioni connesse all’emergenza Covid-19, che rischiano di impedire l’effettiva partecipazione al test a numerosi studenti. In particolare, ci sono candidati in quarantena o sottoposti a misure dell’autorità sanitaria».



«Recentemente, il ministro ha annunciato un intervento per trovare un rimedio, ma la data ormai è molto ravvicinata e c’è il rischio concreto che si crei un’ingiusta sperequazione tra gli studenti. Per questo – ha concluso il forzista - chiediamo se il Governo intenda adottare delle misure urgenti per consentire a tutti di partecipare alle prove di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia».



