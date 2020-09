Red 2:09 Fiamme nella notte algherese Per cause non ancora chiarite, un incendio è divampato all´interno di un´abitazione all´uscita di Alghero, lungo la Strada statale 292, che conduce a Villanova Monteleone



ALGHERO - Fiamme nella notte algherese. Per cause non ancora chiarite, attorno alle 23 di oggi (lunedì), un incendio è divampato all'interno di un'abitazione all'uscita di Alghero, lungo la Strada statale 292, che conduce a Villanova Monteleone. Sul posto i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, Carabinieri e Polizia.



