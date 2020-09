Red 9:21 Un Cardio monitor per la Pediatria Domani sera, nella Gelateria Il Golfo, a Porto Torres, i membri dell´Associazione no-profit Gianni Fresu consegneranno la strumentazione destinata al Reparto di Pediatria dell´Ouc di Sassari







Da sei anni, l'associazione presieduta da Salvatore Fresu organizza manifestazioni sportive-culturali e raccoglie fondi da donare in beneficenza. A causa dell'emergenza Covid, la donazione riguardante la manifestazione “Uniti per inseguire un Sogno!-Quinto Trofeo Gianni Fresu”, tenutasi nel giugno 2019, è stata posticipata. Ora, il momento della consegna è giunto. Alla consegna, sarà presente anche una rappresentanza del clinica ospedaliera, con il primario Antonucci e il dottor Pippia.



Il macchinario è utile per combattere la “Sudden infant death sindrome” o sindrome della “morte in culla” (o “morti bianche”), un evento inaspettato, che colpisce il bambino nel primo anno di vita, con particolare incidenza fra i due e i quattro mesi di vita, rappresentando circa il 40percento delle morti del periodo post-natale. Il monitoraggio multiparametrico (che si effettua utilizzando il Cardio monitor) è una componente importante nello studio dei piccoli pazienti con riferite crisi di apnea/cianosi, in quanto consente di registrare in continuo i vari parametri vitali e dare importanti informazioni cliniche. Commenti PORTO TORRES – La solidarietà non si ferma. Domani, giovedì 10 settembre, alle 18.30, nella Gelateria Il Golfo, a Porto Torres, i membri dell'Associazione no-profit Gianni Fresu consegneranno un Cardio monitor destinata al Reparto di Pediatria dell'Ouc di Sassari.Da sei anni, l'associazione presieduta da Salvatore Fresu organizza manifestazioni sportive-culturali e raccoglie fondi da donare in beneficenza. A causa dell'emergenza Covid, la donazione riguardante la manifestazione “Uniti per inseguire un Sogno!-Quinto Trofeo Gianni Fresu”, tenutasi nel giugno 2019, è stata posticipata. Ora, il momento della consegna è giunto. Alla consegna, sarà presente anche una rappresentanza del clinica ospedaliera, con il primario Antonucci e il dottor Pippia.Il macchinario è utile per combattere la “Sudden infant death sindrome” o sindrome della “morte in culla” (o “morti bianche”), un evento inaspettato, che colpisce il bambino nel primo anno di vita, con particolare incidenza fra i due e i quattro mesi di vita, rappresentando circa il 40percento delle morti del periodo post-natale. Il monitoraggio multiparametrico (che si effettua utilizzando il Cardio monitor) è una componente importante nello studio dei piccoli pazienti con riferite crisi di apnea/cianosi, in quanto consente di registrare in continuo i vari parametri vitali e dare importanti informazioni cliniche.