Red 14:23 Energia e Turismo: ok della Terza commissione La Commissione presieduta da Valerio De Giorgi ha espresso, a maggioranza parere favorevole al testo unificato in materia di energia e ha espresso il parere finanziario al testo unificato sui provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche



Commenti CAGLIARI - La Terza commissione consiliare, presieduta da Valerio De Giorgi (Gruppo Misto) ha espresso, a maggioranza (astenuti i consiglieri dell’Opposizione) parere favorevole al testo unificato in materia di energia e ha espresso il parere finanziario (a favore il Centrodestra e astenuta la Minoranza) al testo unificato sui provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche. Non sono pervenute invece la relazione tecnica giuridica e il parere del Cal, al testo unificato sulla riforma dell’assetto territoriale della Regione autonoma della Sardegna e pertanto il parlamentino del Bilancio non ha potuto esprimere il previsto parere finanziario.