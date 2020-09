Cor 10:28 Accademia Olearia, premio in Giappone Il Fruttato Verde DOP da Agricoltura Biologica delle Tenute Fois di Alghero ha ricevuto la medaglia d´argento del concorso internazionale Olive Japan. Soddisfazione in azienda



ALGHERO - Nuovo, importante, riconoscimento dal Giappone per l'accademia Olearia di Alghero con l'olio di Sardegna Dop Biologico. Il Fruttato Verde DOP da Agricoltura Biologica ha ricevuto la medaglia d'argento del concorso internazionale Olive Japan. Si tratta dell'ennesimo premio per l'azienda olivicola di Alghero della famiglia Fois. «Un premio di cui andiamo molto orgogliosi, un attestato ulteriore alla qualità dei prodotti dell'agricoltura biologica di Accademia Olearia e della nostra Sardegna» sono state le prime parole di Antonello Fois (nella foto), a capo della direzione commerciale dell'azienda.