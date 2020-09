Cor 18:31 Liliana Segre compie 90 anni, auguri da Alghero Gli auguri di Sergio Mattarella: «Testimone contro l´odio e la violenza». Anche da Alghero, che recentemente le ha conferito la cittadinanza onoraria, il pensiero è dell´ex sindaco Mario Bruno







A ricordare la forza morale della Segre anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Auguri sinceri e calorosi alla senatrice Liliana Aegre, la quale ha contribuito nel corso degli anni - con la sua forza morale e la sua testimonianza personale - a mantenere vivo il patrimonio di valori politici, morali e culturali della nostra comunità nazionale. Grazie senatrice Segre. Grazie per l'impegno quotidiano contro ogni forma di indifferenza, di odio, di discriminazione». Commenti ALGHERO - Il Presidente della Repubblica ha telefonato alla senatrice a vita. Da Conte a Zingaretti, tante le parole di stima dal mondo politico per i 90 anni di Liliana Segre, superstite dell'Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana. «Un ringraziamento per la sua testimonianza contro l'odio e la violenza» ha detto il Capo dello Stato.Tra i numerosi auguri, anche quelli che arrivano dalla sponda occidentale della Sardegna, con l'ex sindaco Mario Bruno che ricorda quando da lei scritto ai membri del Consiglio comunale algherese in occasione del recente conferimento della cittadinanza onoraria.A ricordare la forza morale della Segre anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Auguri sinceri e calorosi alla senatrice Liliana Aegre, la quale ha contribuito nel corso degli anni - con la sua forza morale e la sua testimonianza personale - a mantenere vivo il patrimonio di valori politici, morali e culturali della nostra comunità nazionale. Grazie senatrice Segre. Grazie per l'impegno quotidiano contro ogni forma di indifferenza, di odio, di discriminazione».