Red 10:16 Università Cagliari consiglia Immuni L´Università degli studi di Cagliari invita gli studenti, i docenti e il personale a scaricare l´app. «Rispondiamo con determinazione all´invito della Conferenza dei rettori. E´ uno strumento utile per prevenire il contagio», dichiara il rettore Maria Del Zompo







«Considerata l'importanza della prevenzione del contagio - spiega il rettore dell'Università di Cagliari Maria Del Zompo - e del rispetto delle misure suggerite per evitarlo, abbiamo aderito con determinazione al sollecito della Crui e quindi invitiamo le studentesse, gli studenti e tutto il personale a prendere seriamente in considerazione la possibilità di scaricare l'app Immuni». L'applicazione, nel rispetto della privacy, segnalerà agli utenti il contatto con una persona positiva al CoronaVirus.



«Si tratta di uno strumento indispensabile per il contrasto al Covid-19, in quanto permette la tempestiva informazione degli utenti e l'attivazione immediata delle misure di sorveglianza sanitaria, tracciando in tempo reale i contatti avuti con le persone contagiate», chiosano dall'Ateneo cagliaritano.



Nella foto: il rettore Maria Del Zompo Commenti CAGLIARI - In vista della ripresa delle attività accademiche, l'Università degli studi di Cagliari, con la Conferenza dei rettori delle Università italiane sta invitando tutti gli studenti, i docenti e il personale a scaricare l'app “Immuni”. L’invito è da ieri (giovedì) sulla homepage del sito internet dell’Ateneo e in tutti i canali social.«Considerata l'importanza della prevenzione del contagio - spiega il rettore dell'Università di Cagliari Maria Del Zompo - e del rispetto delle misure suggerite per evitarlo, abbiamo aderito con determinazione al sollecito della Crui e quindi invitiamo le studentesse, gli studenti e tutto il personale a prendere seriamente in considerazione la possibilità di scaricare l'app Immuni». L'applicazione, nel rispetto della privacy, segnalerà agli utenti il contatto con una persona positiva al CoronaVirus.«Si tratta di uno strumento indispensabile per il contrasto al Covid-19, in quanto permette la tempestiva informazione degli utenti e l'attivazione immediata delle misure di sorveglianza sanitaria, tracciando in tempo reale i contatti avuti con le persone contagiate», chiosano dall'Ateneo cagliaritano.Nella foto: il rettore Maria Del Zompo