«Scuola, un’amministrazione di bradipi si agisca»

«Dopo aver perso le risorse dei bandi PON, l’amministrazione è ora obbligata a usare risorse di bilancio che sarebbero potute essere utilizzate per altre priorità e, invece di agire concretamente, continua a fare proclami fuori tempo massimo. Adesso piuttosto si comincino i lavori in fretta, l’inizio della scuola per i nostri bambini e per i nostri ragazzi non può aspettare i tempi da bradipo, inesorabilmente lenti, dei nostri amministratori» concludono dall'opposizione. Commenti ALGHERO - «Siamo all’11 di settembre e ancora l’amministrazione è impegnata a fare annunci sulle scuole da sistemare e sui lavori da fare. Il ritardo è enorme, i finanziamenti persi pure. Non è più il tempo dei proclami, bisogna fare». Sulla scuola le opposizioni in consiglio comunale ad Alghero non transigono e replicano alle recenti dichiarazioni degli assessori Salari, Peru e Caria [ LEGGI ]. Così dopo aver "picchiato" sui finanziamenti persi, tallonano l'Amministrazione affinchè non si perda più tempo.Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Beniamino Pirisi e Valdo Di Nolfo parlano della «solita Amministrazione immobile e inerte», che a detta loro «non capisce che non è più il tempo degli annunci o delle passerelle. Dopo aver perso importanti finanziamenti dal Ministero, dunque, s'intervenga immediatamente sui plessi scolastici per permettere un regolare rientro a scuola per gli studenti delle scuole primarie».«Dopo aver perso le risorse dei bandi PON, l’amministrazione è ora obbligata a usare risorse di bilancio che sarebbero potute essere utilizzate per altre priorità e, invece di agire concretamente, continua a fare proclami fuori tempo massimo. Adesso piuttosto si comincino i lavori in fretta, l’inizio della scuola per i nostri bambini e per i nostri ragazzi non può aspettare i tempi da bradipo, inesorabilmente lenti, dei nostri amministratori» concludono dall'opposizione.