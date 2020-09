Cor 13:55 Scuola post Covid, interventi ad Alghero Si intensificano gli interventi di manutenzione programmati e finalizzati alla messa in sicurezza delle strutture scolastiche in vista del ritorno fra i banchi di scuola. La nota dell´amministrazione comunale di Alghero







Procedono i lavori di sistemazione degli istituti scolastici, con lavori di adeguamento anti-Covid nei 22 plessi, tra scuole dell’infanzia e primarie presenti sul territorio. Piena collaborazione tra le istituzioni scolastiche e l'amministrazione comunale, in particolare in vista del prossimo appuntamento elettorale che interesserà le scuole cittadine. Di comune accordo si è convenuto sulla necessità di rinviare la riapertura delle scuole sedi di seggio nella giornata di venerdì 25 settembre. Lo slittamento si rende necessario per consentire le operazioni di sanificazione e di riposizionamento degli arredi scolastici per un rientro in sicurezza degli alunni.



«Particolare attenzione da parte dell'Amministrazione per la ripartenza dell'anno scolastico spiega l’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Grazia Salaris - un appuntamento che seppur fra mille difficoltà, rappresenterà un ritorno alla normalità per i nostri bambini e per le famiglie algheresi alle quali si chiede grande collaborazione per il rispetto delle norme di sicurezza anti Covid». I lavori negli edifici vengono svolti con il coinvolgimento della Società In House, che si integrano in alcuni casi ai lavori in via di esecuzione con il Progetto Iscol@ per l’adeguamento degli edifici e l’efficientamento energetico.



Le scuole sono al centro di interventi per la realizzazione di percorsi di ingresso e di uscita in sicurezza, sia per alunni che per corpo docente e personale. Prevista, ove necessaria, la creazione e l'adeguamento degli spazi nei casi in cui le classi particolarmente numerose dovranno essere divise. Lavori previsti anche per gli spazi esterni, con la radicale pulizia e la realizzazione di opere murarie. L’Amministrazione ha messo a disposizione i 420 mila euro, reperiti dalla Giunta nella principale delle aree di intervento individuate con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione.



Nella foto: un recente incontro sulla scuola ad alghero Commenti ALGHERO - Continuano e si intensificano gli interventi di manutenzione programmati e finalizzati alla messa in sicurezza delle strutture scolastiche in vista del ritorno fra i banchi di scuola. Si è svolto ieri un incontro operativo fra i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città, l'assessore alla Pubblica Istruzione Maria Grazia Salaris, alle finanze Giovanna Caria e l'assessore ai lavori pubblici Antonello Peru. Presenti il dirigente del settore manutenzione e lavori pubblici ing. Balzano, il dirigente della pubblica istruzione Giansalvo Mulas e i tecnici.Procedono i lavori di sistemazione degli istituti scolastici, con lavori di adeguamento anti-Covid nei 22 plessi, tra scuole dell’infanzia e primarie presenti sul territorio. Piena collaborazione tra le istituzioni scolastiche e l'amministrazione comunale, in particolare in vista del prossimo appuntamento elettorale che interesserà le scuole cittadine. Di comune accordo si è convenuto sulla necessità di rinviare la riapertura delle scuole sedi di seggio nella giornata di venerdì 25 settembre. Lo slittamento si rende necessario per consentire le operazioni di sanificazione e di riposizionamento degli arredi scolastici per un rientro in sicurezza degli alunni.«Particolare attenzione da parte dell'Amministrazione per la ripartenza dell'anno scolastico spiega l’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Grazia Salaris - un appuntamento che seppur fra mille difficoltà, rappresenterà un ritorno alla normalità per i nostri bambini e per le famiglie algheresi alle quali si chiede grande collaborazione per il rispetto delle norme di sicurezza anti Covid». I lavori negli edifici vengono svolti con il coinvolgimento della Società, che si integrano in alcuni casi ai lavori in via di esecuzione con il Progetto Iscol@ per l’adeguamento degli edifici e l’efficientamento energetico.Le scuole sono al centro di interventi per la realizzazione di percorsi di ingresso e di uscita in sicurezza, sia per alunni che per corpo docente e personale. Prevista, ove necessaria, la creazione e l'adeguamento degli spazi nei casi in cui le classi particolarmente numerose dovranno essere divise. Lavori previsti anche per gli spazi esterni, con la radicale pulizia e la realizzazione di opere murarie. L’Amministrazione ha messo a disposizione i 420 mila euro, reperiti dalla Giunta nella principale delle aree di intervento individuate con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione.Nella foto: un recente incontro sulla scuola ad alghero