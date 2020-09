Red 18:22 Tentato omicidio: 75enne in manette Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bonorva e delle Stazioni di Bonorva e Cossoine hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari nei confronti di Piero Stoccoro, ritenuto responsabile di tentato omicidio nei confronti di Giovanni Solinas



SASSARI – Ieri pomeriggio (venerdì), i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bonorva e delle Stazioni di Bonorva e Cossoine hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari nei confronti del 75enne di Cossoine Piero Stoccoro, ritenuto responsabile di tentato omicidio nei confronti di Giovanni Solinas. Il fatto era accaduto nelle campagne di Bonorva il 30 agosto, quando Solinas era stato ferito all’addome da una coltellata sferratagli da Stoccoro.



Il ferito si era precipitato nella caserma dei Carabinieri di Bonorva chiedendo aiuto e facendo il nome del suo aggressore. La misura cautelare segue le indagini condotte dei militari che, oltre a consolidare il quadro probatorio nei confronti di Stoccoro, hanno accertato precedenti episodi di violenza da parte del pensionato non denunciati dalle vittime. L’arrestato è stato accompagnato nel carcere sassarese di Bancali.