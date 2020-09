Red 22:42 Alla Cult le nuove creazioni austriache In collaborazione con il Forum austriaco di cultura/Bmeia, Roma, Valentina Piredda-Sardinia, porta avanti il progetto “Austriamentis2020”, mostrando in pubblico l´arte moltiplicata attraverso le creazioni di Heller.Ulmer, Gretl Thuswaldner, Judith Nicolussi, Alexandra Uccusic, Andreas Hirsch, Manu Tober ed Eva Moeseneder. La mostra sarà visitabile fino a martedì 22 settembre







La Galleria Cult, sui Bastioni, ad Alghero, ospiterà la nuova esposizione del Progetto Austriamentis2020 fino a martedì 22 settembre. L’esposizione si svolge in collaborazione con il Museo Casa Manno/Alghero, il Forum austriaco di cultura/Bmeia, Roma, Land Salzburg, Associazione Fondo Vp-Sardinia ed Edizioni Nemapress, Roma/Alghero.



