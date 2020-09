Red 19:04 Sequestrata piantagione con 78 piante di marijuana Martedì, i Baschi verdi e le unità cinofile della Seconda Compagnia di Cagliari hanno scoperto una coltivazione illegale di piante di marijuana in località S’Incorratoxiu, nelle colline del territorio comunale di Silius



SILIUS - Continua l’attività del Comando provinciale di Cagliari finalizzata al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti. Martedì, i Baschi verdi e le unità cinofile della Seconda Compagnia di Cagliari hanno scoperto una coltivazione illegale di piante di marijuana. I militari hanno individuato un’area in località S’Incorratoxiu, nelle colline del territorio comunale di Silius che, per le caratteristiche morfologiche del territorio, si prestava a poter ospitare una piantagione occultata. Altre conferme sono arrivate dal sorvolo effettuato dall’elicottero “Volpe 407” del Reparto Operativo aeronavale di Cagliari, che ha individuato l’esatta ubicazione della sospetta piantagione.



Alle prime luci dell’alba, i militari hanno raggiunto la località situata in zona isolata e impervia, percorrendo un ripido sentiero accostato al costone della collina. Giunti sul posto, è stata riscontrata la presenza nel terreno di numerosi tubi in plastica che portavano acqua da una sorgente soprastante, e settantotto piante di canapa dell’altezza di circa 2metri pronte per essere estirpate e seccate. Sequestrate le piante, per un totale di 1.936 infiorescenze per un peso complessivo pari a 39chilogrammi: lo stupefacente, se immesso nel mercato illegale, avrebbe fruttato allo spaccio 190mila euro. Il terreno non è risultato essere riconducibile alla proprietà di privati; l’intera piantagione, previa campionatura, è stata immediatamente distrutta nell’inceneritore del CAsic di Cagliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria.



Anche sul fronte del contrasto alla diffusione e allo spaccio delle sostanze stupefacenti, l’impegno delle Fiamme gialle è costante e ha consentito di segnalare alla locale Prefettura venticinque persone (tra cui un minorenne) e sequestrare 58,75grammi di marijuana, 6,2grammi di hashish e tre pasticche di Lsd. Le operazioni si inseriscono nel consuntivo annuale dell’attività della Guardia di finanza di Cagliari: complessivamente, sono state segnalati alla Prefettura 160 persone (di cui otto minori), ventisette denunciate all'Autorità giudiziaria, arrestati venti spacciatori (di cui un minorenne) e sequestrati 6,3chilogrammi di cocaina, 1,59chilogrammi di marijuana, 10,5chilogrammi di hashish, 8,4grammi di eroina, 153grammi di sostanze psicotrope e quattordici spinelli.