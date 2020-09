Red 19:36 Rate Tari: pagamenti differiti ad Alghero Nella seduta di oggi, la Giunta Conoci ha deliberato un ulteriore differimento dei termini di pagamento delle rate della Tari dalle attuali scadenze. La prima rata, in scadenza domani, è stata posticipata a venerdì 16 ottobre







La prima rata, in scadenza domani, mercoledì 16 settembre, è stata posticipata di un mese, a venerdì 16 ottobre. La seconda, fissata per il 16 ottobre, è stata posticipata a mercoledì 16 dicembre; la terza, originariamente prevista per lunedì 16 novembre, verrà pagata il 16 febbraio 2021. Infine, la quarta rata, fissata per il 16 dicembre, potrà essere pagata entro il 16 aprile 2021. Commenti ALGHERO – Nella seduta di oggi (martedì), la Giunta Conoci ha deliberato un ulteriore differimento dei termini di pagamento delle rate della Tari dalle attuali scadenze. I beneficiari sono le utenze non domestiche, escluse le attività che non sono state interessate da provvedimenti di chiusura secondo i codici Ateco (quali ad esempio supermercati, farmacie, negozi di generi alimentari, compresi panetterie, macellerie, salumi e formaggi, ortofrutta, pescherie, banche ed istituti di credito e agenzie di assicurazione, case di cura e riposo, ospedali, distributori di carburante, servizi di vigilanza, servizi di pulizia e disinfestazione, edicole, tabacchini).La prima rata, in scadenza domani, mercoledì 16 settembre, è stata posticipata di un mese, a venerdì 16 ottobre. La seconda, fissata per il 16 ottobre, è stata posticipata a mercoledì 16 dicembre; la terza, originariamente prevista per lunedì 16 novembre, verrà pagata il 16 febbraio 2021. Infine, la quarta rata, fissata per il 16 dicembre, potrà essere pagata entro il 16 aprile 2021.