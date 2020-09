Red 10:19 Danza: Frida al Quarter di Alghero Danza, musica e teatro ad Alghero, martedì 22 settembre, alle 21, con la Compagnia Arabesque. Lo spettacolo è ideato, diretto e coreografato da Maria Grazia Deliperi







ALGHERO - "Frida", lo spettacolo di danza contemporanea della Compagnia Arabesque, diretta da Maria Grazia Deliperi, è interamente dedicato alla pittrice messicana Frida Kahlo e andrà in scena martedì 22 settembre, alle 21, a Lo Quarter, ad Alghero. Le coreografie costruiscono una perfetta fusione fra la danza, la musica, la voce e le opere di Frida proiettate sullo sfondo. Le danzatrici con abiti preziosi realizzati dalla costumista Monica Fiori, e premiati come "Miglior costume" al concorso "Danzainfiera", organizzato dall'International dance academy nel 2016, interpretano le molteplici anime di Frida, pittrice, artista rivoluzionaria, donna forte e libera.Gli oggetti di scena sono stati realizzati dall'Accademia delle Belle arti, sotto la direzione del docente di Scultura Federico Soro. Le musiche originali sono del compositore Elliot Goldenthal, della cantautrice Chavela Vargas e del gruppo sassarese Chichimeca. Voce solista Silvia Pilia, nota interprete della musica tradizionale mediterranea e Latina, accompagnata dal chitarrista Roberto Sechi. Le voci recitanti saranno Stefania Ambroggi e Roberto Bilardi. La Compagnia Danza Arabesque proporrà Francesca Cabizza, Korin Podesva, Elena Visco, Mietta Salis e Vania Magliona.Lo spettacolo è stato portato in scena a Sassari in occasione del "Galà Jaguse Vrankova" nel 2008, con ospite d'onore la danzatrice Deborah Gismondi, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano; ad Alghero, nel dicembre 2016, è stata presentata una performance durante l'evento "Il Porto dentro", organizzato da Antonio Marras. In seguito, nel gennaio 2017, per la nota rassegna "Voci di donna" al Teatro Civico di Sassari, e nel luglio 2017, nel Castello di Castelsardo, per il "World music festival".