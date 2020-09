Red 13:26 Rotary donano 8 defibrillatori all´Università Cagliari A Palazzo Belgrano si è tenuta la cerimonia di consegna delle apparecchiature donate dal Rotary club Cagliari e dal Rotaru club Cagliari Anfiteatro all´Università degli studi di Cagliari. L´iniziativa è nata dopo la morte improvvisa del docente di Logopedia Alberto Nori







«Il rapporto con voi è sempre stato bello – ha sottolineato con gratitudine il rettore dell'Ateneo Maria Del Zompo - con persone che condividono la passione per la cultura e la conoscenza. Continuate nella vostra opera di sostegno alla formazione, perché c’è tantissima necessità di migliorare quello che facciamo. Non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che i nostri studenti debbano non solo trovare occupazione, ma anche crescere dal punto di vista del pensiero critico, nel rispetto di valori etici come solidarietà, inclusione e rispetto reciproco. E' un lavoro complesso, perché siamo circondati da esempi negativi che talvolta prevalgono su quelli positivi». «Per noi la tutela della persona viene prima di tutto – ha aggiunto il direttore generale dell'Università cagliaritana Aldo Urru - specie per noi, che lavoriamo in un ateneo in cui si trovano ogni giorno tantissime persone, primi fra tutti i nostri studenti. Vengo dalla cultura industriale, e so bene quanto il tema della sicurezza sia fondamentale nelle organizzazioni complesse come la nostra. Il vostro è senza dubbio un approccio importante che va nella nostra stessa direzione».



I defibrillatori donati dai due Rotary club si aggiungono a quelli già installati nelle aule universitarie e saranno posizionati su indicazione del rettore nell’Aula magna di ciascuna delle sei facoltà, «luoghi – ha sottolineato Del Zompo – che per definizione ospitano tante persone e di età diverse». Alla cerimonia, con il rettore e il direttore generale, erano presenti presidente e past president del Rotary club Cagliari Carlo Carcassi e Francesco Danero, presidente e past president del Rotary club Cagliari Anfiteatro Maria Rita Gatto e Brigida Corbo, il presidente della Commissione Rotary club Cagliari–Rotary per Cagliari Cardioprotetta Domenico Porcu. Per l’Università, hanno partecipato anche la responsabile del settore Politiche strategiche e rapporti istituzionali Alessandra Orrù e il dirigente della Direzione investimenti, manutenzione immobili e impianti Ninni Pillai.



