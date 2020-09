Red 20:49 Alghero festeggia la Diada nacional Domenica, l´Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Generalitat de Catalunya in Italia ha commemorato con un ricevimento e un concerto la Diada nacional de Catalunya, per dare un segno di rinascita collettiva







In campo culturale, Navarro ha riferito che la celebrazione di Adifolk, la festa della cultura popolare e tradizionale catalana, una delle più grandi manifestazioni di cultura popolare e tradizionale d'Europa, che si doveva svolgere ad Alghero a maggio, con il consenso del sindaco di Alghero e gli organizzatori, si terrà l'anno prossimo. Per gli ultimi mesi del 2020, la Delegazione catalana ha evidenziato la disponibilità a collaborare con tutto il mondo culturale e associativo di Alghero, in quelle iniziative che è possibile realizzare seguendo le indicazioni sanitarie delle autorità sarde e italiane.



In questo senso sono già aperti diversi dialoghi che prenderanno forma nelle prossime settimane. Dopo l'intervento del rappresentante del governo catalano, il pubblico ha potuto assistere al concerto di Ester Formosa & Elva Lutza, che ha deliziato il pubblico con un repertorio che unisce la tradizione musicale catalana e sarda. Commenti ALGHERO – Domenica, l'Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Generalitat de Catalunya in Italia ha commemorato con un ricevimento e un concerto la Diada nacional de Catalunya. In un anno segnato dalla pandemia del Covid-19, l'ufficio di rappresentanza catalano ha voluto dare un segno di rinascita collettiva, di volontà e tenacia per andare avanti nonostante le difficoltà legate alla malattia. Nel suo intervento per salutare il numeroso pubblico presente, il responsabile Gustau Navarro ha sottolineato l'importanza di collaborare con l'Amministrazione comunale di Alghero e quella sarda per rafforzare i legami culturali ed economici attualmente esistenti, e a tal proposito, ha informato i presenti che si sta già lavorando per riattivare al più presto i collegamenti aerei sospesi a causa della pandemia.In campo culturale, Navarro ha riferito che la celebrazione di Adifolk, la festa della cultura popolare e tradizionale catalana, una delle più grandi manifestazioni di cultura popolare e tradizionale d'Europa, che si doveva svolgere ad Alghero a maggio, con il consenso del sindaco di Alghero e gli organizzatori, si terrà l'anno prossimo. Per gli ultimi mesi del 2020, la Delegazione catalana ha evidenziato la disponibilità a collaborare con tutto il mondo culturale e associativo di Alghero, in quelle iniziative che è possibile realizzare seguendo le indicazioni sanitarie delle autorità sarde e italiane.In questo senso sono già aperti diversi dialoghi che prenderanno forma nelle prossime settimane. Dopo l'intervento del rappresentante del governo catalano, il pubblico ha potuto assistere al concerto di Ester Formosa & Elva Lutza, che ha deliziato il pubblico con un repertorio che unisce la tradizione musicale catalana e sarda.