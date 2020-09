Red 22:36 Fiamme a Gergei Oggi, nove incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale in località Conca Amnilla. Invece, nessun intervento aereo sull´incendio di Nurri, in località Planu Burraxeddu



GERGEI – Oggi (giovedì), nove incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale nelle campagne di Gergei. Nell'agro in località Conca Amnilla è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Villasalto.



Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Isili, coadiuvata dal personale eliportato e dal personale Cfva della Stazione di Senorbì, da tre squadre di Forestas dei cantieri di Isili, di Villanovatulo e di Senorbì e da tre squadre di volontari delle associazioni di Guasila, Senorbì e Siurgus Donigala. Le fiamme hanno percorso una superficie cespugliata ad Ampelodesmos mauritanicus di circa 3ettari.



Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.30. L'elicottero ha operato ventotto lanci d'acqua in zona impervia e di difficile accesso per le squadre a terra. Nessun intervento aereo, invece, sull'incendio di Nurri, in località Planu Burraxeddu.