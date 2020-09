Cor 9:21 Alghero: 40 giorni per ritirare un divano Servizio di raccolta ingombranti in tilt nella città di Alghero. Si moltiplicano le denunce di cittadini esasperati. E cresce il rischio di abbandoni incontrollati



Foto d'archivio Commenti ALGHERO - «Ieri 17 settembre 2020 ho chiamato il numero verde indicato sul sitoAlghero per prenotare il ritiro di un rifiuto ingombrante (un divano) e mi è stato dato appuntamento per il 26 ottobre 2020. Tutto ciò non è ammissibile». Servizio di raccolta ingombranti in tilt nella città di Alghero. Ecco l'ultima denuncia di una lunga serie, ad opera di cittadini algheresi esasperati. «Non è ammissibile che un cittadino che paga regolarmente la Tari debba aspettare un mese e mezzo con un rifiuto ingombrante in casa per usufruire di un servizio cui ha diritto e che ha regolarmente pagato» denuncia con irritazione una signora che spera che il Comune di Alghero provveda a richiamare l'azienda in questione all'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.Foto d'archivio