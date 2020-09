Red 11:15 Libri: doppio appuntamento a Sassari L´Oratorio di San Paolo, in Via Besta, ospita due appuntamenti con i lettori: oggi, Zaira Zingone presenta il suo romanzo “Andai nei boschi”, edito da Catartica Domani, sarà la volta di Gaetano Mura con il suo libro “Le sirene hanno smesso di cantare”, edito dal Maestrale







Zingone è nata a Sassari nel 1975. Diplomata magistrale e laureata in Scienze motorie, cestista semiprofessionista, fin da giovanissima è appassionata di danza, musica e scrittura. Studia canto jazz da autodidatta e si perfeziona ai seminari di Paolo Fresu “Nuoro Jazz”. Nel 2010, da vita al progetto “AlmaCanta” con il musicista Graziano Solinas, in cui è cantante e autrice di testi. Nel 2013, esce il suo primo disco “Legàmi”, edito da Tronos, a cui seguirà il secondo album “Revive” nel 2017. “Andai nei boschi” è il suo libro di esordio come scrittrice di poesie e brevi racconti.



Domani, martedì 22 settembre, alla stessa ora, sarà la volta di Gaetano Mura con il suo libro “Le sirene hanno smesso di cantare”, edito dal Maestrale. Con l'autore ci sarà Luca Losito. I due incontri sono organizzati dalla Libreria Koinè.



