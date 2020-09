Antonio Burruni 8:26 Solo vittorie per il Tc Alghero Esordio netto per le tre squadre algheresi nel campionato di serie D. Nella D1 femminile, successo per 0-4 sui campi del Tc Porto Torres. A Maria Pia, doppietta maschile: la D3 ha battuto 4-0 lo Junior Stintino B, mentre la D4 ha vinto 3-0 sul Tc Ozieri B







Nel girone 1 della D1 femminile, guidata da capitan Barbara Galletto, le algheresi hanno sbancato per 0-4 i campi del Tc Porto Torres. Chiara Razzuoli e Anastasia Ogno hanno regolato con lo stesso risultato, 6-1 6-3, le rispettive avversarie: Maoddi e Bazzoni. Claudia Bardino ha surclassato 6-0 6-1 Zanello. Ancora un 6-1 6-3 algherese in doppio, con Bardino e Martina Ingrao vincenti su De Roma e Maoddi.



Nel girone 2 della D3 maschile, 4-0 casalingo del Tc Alghero A sullo Junior Stintino B, con il 6-1 6-2 di Alessandro Concu su Angelino Denegri, il 6-4 6-0 di capitan Davide Scanu su Davide Maddau e il 6-1 6-3 di Nicolò Serra su Paolo Pagano 61 63. Nel doppio, gli avversari di Scanu e Alessandro Ivaldi, Pagano e Gavino Biccheddu, si sono ritirati quando erano sotto 2-1.



Nel girone 5 della D4 maschile, il Tc Alghero B ha superato 3-0 il Tc Ozieri B. Giorgio Aliasha rifilato un doppio 6-2 a Marzio Mario Procopio e Cristian Settimi ha lasciato un solo game a Salvatore Langiu (6-1 6-0). I quattro si sono ritrovati contro nel doppio, vinto 6-2 6-3 dai padroni di casa.