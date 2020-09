Cor 11:35 Salgono a 20 i positivi ad Alghero «Aumentano i casi e dobbiamo aumentare il senso di responsabilità nell’usare le precauzioni – commenta il Sindaco – avendo coscienza che le istituzioni sanitarie stanno gestendo per il meglio la situazione»







Proprio questa mattina le opposizioni avevano diffuso una nota nella quale redarguivano pesantemente per l’assenza di comunicazioni ufficiali alla popolazione il sindaco Mario Conoci. “Apprendiamo con favore che a seguito della nostra nota finalmente stamattina il sindaco abbia deciso di aggiornare la cittadinanza sui dati dell’epidemia. Ora continui a farlo in modo costante e puntuale” incalzano. “L’11 settembre, giorno dell’ultima comunicazione di Conoci, ci eravamo illusi che, finalmente, avesse compreso quale fosse il suo ruolo e i doveri che ne derivano. Purtroppo, invece, era solo un’illusione e in seguito è di nuovo sprofondato nel suo mutismo e nel suo giocare a nascondersi.

Abbiamo da tempo compreso che il nostro sindaco, invece di svolgere il suo ruolo, preferisce scomparire, ma sui temi di salute pubblica la città non può assolutamente permettersi un sindaco assente. A maggior ragione adesso, che stanno per riprendere le scuole e con i dati relativi alla provincia di Sassari in continuo aumento, è suo dovere informare i cittadini in modo chiaro e trasparente, anche perché il suo silenzio serve solo ad alimentare pettegolezzi. Non è stato eletto per restare immobile a bearsi della sua fascia, ma per prendersi cura di Alghero e degli algheresi. Faccia il suo dovere” era la stilettata a firma dei consiglieri Sartore, Bruno, Esposito, Cacciotto, Di Nolfo, Pirisi, Piras.



Intanto - come anticipato da Alghero.it - è iniziato lo screening da parte dell’Azienda a Tutela della Salute per il personale della scuola per la ripesa imminente dell’attività scolastica. Da oggi i docenti e il personale potranno fare il test sierologico a Fertilia, presso la Guardia Medica Turistica in Piazza Venezia Giulia, fermo restando che oltre alla nuova sede si potrà fare il test presso il complesso di Rizzeddu, a Sassari. Commenti ALGHERO - Salgono a 20 i positivi ad Alghero – di cui uno ricoverato - e a 32 il numero delle persone in sorveglianza attiva. Sono i dati comunicati dall’Ats al Sindaco Mario Conoci. I soggetti positivi sono tutti a casa al pari di quelli in sorveglianza attiva. La gestione molto attenta dell’Autorità Sanitaria prevede che vengano circoscritti i casi e identificati e messi in sicurezza coloro i quali sono entrati in contatti con i positivi. “«Aumentano i casi e dobbiamo aumentare il senso di responsabilità nell’usare le precauzioni – commenta il Sindaco – avendo coscienza che le istituzioni sanitarie stanno gestendo per il meglio la situazione».Proprio questa mattina le opposizioni avevano diffuso una nota nella quale redarguivano pesantemente per l’assenza di comunicazioni ufficiali alla popolazione il sindaco Mario Conoci. “Apprendiamo con favore che a seguito della nostra nota finalmente stamattina il sindaco abbia deciso di aggiornare la cittadinanza sui dati dell’epidemia. Ora continui a farlo in modo costante e puntuale” incalzano. “L’11 settembre, giorno dell’ultima comunicazione di Conoci, ci eravamo illusi che, finalmente, avesse compreso quale fosse il suo ruolo e i doveri che ne derivano. Purtroppo, invece, era solo un’illusione e in seguito è di nuovo sprofondato nel suo mutismo e nel suo giocare a nascondersi.Abbiamo da tempo compreso che il nostro sindaco, invece di svolgere il suo ruolo, preferisce scomparire, ma sui temi di salute pubblica la città non può assolutamente permettersi un sindaco assente. A maggior ragione adesso, che stanno per riprendere le scuole e con i dati relativi alla provincia di Sassari in continuo aumento, è suo dovere informare i cittadini in modo chiaro e trasparente, anche perché il suo silenzio serve solo ad alimentare pettegolezzi. Non è stato eletto per restare immobile a bearsi della sua fascia, ma per prendersi cura di Alghero e degli algheresi. Faccia il suo dovere” era la stilettata a firma dei consiglieri Sartore, Bruno, Esposito, Cacciotto, Di Nolfo, Pirisi, Piras.Intanto - come anticipato da Alghero.it - è iniziato lo screening da parte dell’Azienda a Tutela della Salute per il personale della scuola per la ripesa imminente dell’attività scolastica. Da oggi i docenti e il personale potranno fare il test sierologico a Fertilia, presso la Guardia Medica Turistica in Piazza Venezia Giulia, fermo restando che oltre alla nuova sede si potrà fare il test presso il complesso di Rizzeddu, a Sassari.